ROTTENBURG. Ein Einbrecher hat sich in der Zeit von Montag, 16.15 Uhr, bis Dienstag, 6.45 Uhr, auf einer Baustelle in der Maieräckerstraße in Rottenburg zu schaffen gemacht. Der Unbekannte hebelte mehrere Baucontainer auf und entwendete ein Tachometer, einen Akkubohrer sowie ein Lasermessgerät, teilt die Polizei mit. Die hochwertigen Geräte haben einen Wert von etwa 25.000 Euro. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)