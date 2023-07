Ehepaar kommt bei Rottenburg von der Fahrbahn ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Verletzungen unbekannten Ausmaßes haben ein Autofahrer sowie seine Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Stadtteil Seebronn erlitten. Der 75-jährige Fahrer eines Opel Meriva befuhr gegen neun Uhr die Raichbergstraße von Remmingsheim kommend in Richtung Seebronn. Vor der Einmündung in die Freudenstädter Straße fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw, an welchem sich ein Anhänger befunden hat, im Verlauf einer Linkskurve geradeaus auf ein Privatgrundstück.

Zunächst kollidierte er mit zwei rechtsseitig abgestellten Pkw, bevor er gegen eine Doppelgarage krachte und dort zum Stehen kam. Zwei in der Garage befindliche Pkw wurden ebenso wie ein linksseitig von der Garage abgestellter Pkw durch herumfliegende Teile beschädigt. Der 75-Jährige wie auch seine 72-jährige Beifahrerin wurden nach medizinischer Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Die Garage war durch den Aufprall einsturzgefährdet und musste von der Feuerwehr abgesichert werden. Diese war mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Opel wie auch einer der rechtsseitig abgestellten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden an den in Summe sechs Pkw wie auch der Garage wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur bislang ungeklärten Unfallursache aufgenommen. (pol)