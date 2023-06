Dunkle Rauchsäule über Rottenburg: Dach eines Rohbaus brannte

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Auf dem Dach eines Rohbaus in der Maieräckerstraße ist am Freitagmittag, gegen 12.50 Uhr, aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Durch das in Brand geratene Isolierungs- und Bitumenmaterial entwickelte sich in der Folge eine weithin sichtbare Rauchsäule, weshalb die Bevölkerung über Verkehrswarnfunk gebeten wurde, in diesem Bereich Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Flammen konnten von der Feuerwehr schließlich gelöscht werden. Verletzt wurde durch den Brand ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Arbeiter im Gebäude hatten dieses nach Brandausbruch selbstständig verlassen können. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Im Zuge des Einsatzes musste der Bereich um den Brandort bis circa 14 Uhr weiträumig abgesperrt werden. Zur Fertigung von Luftaufnahmen war auch ein Polizeihubschrauber angefordert worden. (pol)