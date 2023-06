Drogen und Waffen in Rottenburg beschlagnahmt - Zwei Männer in U-Haft

Das Symbolbild zeigt einen Beutel Marihuana, der auf einem Tisch in einer Polizeidirektion liegt.

ROTTENBRUG. Anstatt wie geplant mit dem Verkauf von Drogen auf dem Rottenburger Neckarfest, endete der Freitag laut Polizei für zwei Männer im Alter von 32 und 40 Jahren vor dem Haftrichter. In der Nacht zum Freitag hatten Anwohner gegen 1.15 Uhr der Polizei eine Ruhestörung aus einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt gemeldet. Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rottenburg den Sachverhalt vor Ort überprüfte, wurden die Beamten unfreiwillig Zeugen, wie in einer der Wohnungen mehrere Personen offenbar Pläne zum Verkauf von Drogen beim Neckarfest schmiedeten.

Unverblümt wurde lautstark darüber gesprochen, dass die betreffende Wohnung hierfür als Umschlagplatz dienen soll. Auch die Verteilung des zu erwartenden Gewinns war Gegenstand des Gesprächs. Auf richterliche Anordnung betraten die Beamten anschließend die Wohnung, wo sie den 40-jährige Wohnungsinhaber, seinen 32-jährigen, mutmaßlichen Komplizen und eine 39-jährige Besucherin antrafen und vorläufig festnahmen. Bei der Durchsuchung der Wohnung durch Einsatzkräfte des Polizeireviers, der Kriminalpolizei und der Polizeihundeführerstaffel mit einem Rauschgiftsuchhund wurden unter anderem etwa 1,2 Kilogramm zum Verkauf vorportioniertes Amphetamin, rund 980 Gramm Marihuana und teils griffbereit hinter der Tür aufbewahrte Waffen wie Butterflymesser, Teleskopschlagstock, Baseballschläger und eine Schreckschusswaffe aufgefunden.

Die beiden einschlägig polizeilich bekannten Männer wurden im Lauf des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen dem Haftrichter vorgeführt, der die beiden Deutschen in Untersuchungshaft nahm. Die 39-jährige Frau wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. (pol)