Dreistündige Sperrung im Reutlinger Scheibengipfeltunnel am Donnerstagabend

REUTLINGEN. Die B 312, Ortsumfahrung Reutlingen, muss am Donnerstag, 18. Januar, in der Zeit von 19 bis 22 Uhr für den Verkehr außerplanmäßig voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen durch die Ortsdurchfahrt Reutlingen und wird am Beginn jeweils durch die Wechselwegweiser automatisch beziehungsweise im weiteren Verlauf über die örtliche Wegweisung angezeigt. Für den Zeitraum der Sperrung wird das LKW-Durchfahrtsverbot in der Ortsdurchfahrt Reutlingen aufgehoben. Ortskundigen wird empfohlen, den Teilabschnitt weiträumig zu umfahren.

Anlass der Verkehrssperrung sind außerplanmäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten an den Sicherheitseinrichtungen der Tunnelausstattung. Die feuchte Witterung und der unvermeidliche Einsatz von Auftaumittel erhöhen im Winter den Schmutzeintrag im Tunnel deutlich und erfordern zudem eine kurzzeitige Reinigung.

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen auf den klassifizierten Bundes-, Landes- und Kreisstraßen können im Baustellen- und Ereignismanagement (BEMaS) des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden. (pol)