Dreijähriger mit kleinem Elektroauto allein auf Tour durch Rottenburger Innenstadt

ROTTENBURG. Kurzzeitig vermisst worden ist am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr ein 3-jähriger Junge in der Innenstadt von Rottenburg. Der Sprössling war zunächst mit seinen Eltern in der Stadt unterwegs, hierbei benutzte er einen kleines rotes Elektroauto für Kinder. Vermutlich in Vorfreude auf den Vatertag machte er sich alleine auf und wurde daraufhin von seinen Eltern als vermisst gemeldet. Aufmerksame Passanten bemerkten jedoch den 3-Jährigen allein in seinem roten Flitzer in der Fußgängerzone, der bis dato fröhlich durch die Innenstadt fuhr. Kurze Zeit später endete für den 3-jährigen Ausflügler seine erste Ausfahrt und er wurde wieder von seinen glücklichen Eltern in Empfang genommen. (pol)