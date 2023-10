Drei Verletzte bei Unfall mit vier Fahrzeugen auf der B28 bei Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Drei verletzte Personen, drei nicht mehr fahrtaugliche Pkw und ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der B28. Gegen 7.35 Uhr befuhr eine 29 Jahre alte Frau mit einem Mercedes den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße von Metzingen in Richtung Reutlingen.

Da sich auf Höhe der Ausfahrt Sondelfingen der Verkehr staute, wechselte sie auf die linke Spur, worauf es zur Kollision mit dem dort fahrenden Mercedes eines 52-Jährigen kam. Dessen Wagen wurde dadurch nach links gegen die Leitplanken abgewiesen. Der Mercedes der 29-Jährigen geriet zurück auf den rechten Fahrstreifen und stieß ins Heck eines Ford, der von einem 21 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Der Ford wurde dadurch noch auf einen Laster aufgeschoben. Alle drei Autofahrende erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Die 29-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht.

Durch den Unfall kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen. Der Verkehr in Richtung Reutlingen musste abgeleitet werden.

Gegen 8.40 Uhr konnte die Bundesstraße wieder einspurig befahren werden. Etwa eine Stunde später war die Unfallaufnahme abgeschlossen.