Drei Unfälle auf B28 bei Metzingen - Stau bis Reutlingen

METZINGEN. Drei Verkehrsunfälle haben am Dienstagnachmittag zu erheblichen Behinderungen im beginnenden Feierabendverkehr auf der B 28 in Richtung Stuttgart geführt. Kurz nach 14.30 Uhr war eine 51-Jährige mit einem Ford auf der Bundesstraße unterwegs und wollte an der Ausfahrt in Richtung Bad Urach weiterfahren. Ersten Ermittlungen nach soll sie ihr Fahrzeug hierzu stark abgebremst haben. Ein nachfolgender, 24 Jahre alter Mercedes-Benz Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Beide Beteiligte blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 7.000 Euro. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort.

Noch während der Unfallaufnahme krachte gegen 15.10 Uhr ein 44 Jahre alter Opelfahrer mit seinem Pkw in einen zur Absicherung mit eingeschaltetem Blaulicht und aufgestellten Warnbaken abgestellten Streifenwagen. Der Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Glücklicherweise befand sich die Streifenwagenbesatzung außerhalb ihres Fahrzeugs und blieb unverletzt. Der Schaden an dem Opel sowie dem Mercedes-Benz wird auf 45.000 Euro geschätzt. Sie mussten abgeschleppt werden.

Im Rückstau ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein erneuter Auffahrunfall. Ein 18-Jähriger hatte das Stauende zu spät bemerkt und war gegen den Wagen eines 59-Jährigen geprallt. Hierbei war ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden. Während der Aufnahme der Unfälle staute sich der Verkehr bis zum Stadtgebiet von Reutlingen zurück. Kurz nach 16.30 Uhr war die B 28 in Richtung Stuttgart wieder frei befahrbar. (pol)