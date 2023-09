Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Am Wochenende haben in Dußlingen offenbar mehrere Kraftstoffdiebe ihr Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, machten sich die Täter auf einer Großbaustelle in der Untere Breite gewaltsam an mehreren Baggern, einer Walze sowie einem Tankfass zu schaffen und schlauchten insgesamt über 2.000 Liter Diesel ab. Der Polizeiposten Gomaringen ermittelt. (pol)