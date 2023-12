Dachterasse in Tübinger Südstadt brennt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zum Brand auf einer Dachterrasse sind die Einsatzkräfte am Dienstagabend in die Tübinger Südstadt ausgerückt. Gegen 22.50 Uhr waren laut Polizei die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Nachbarn Rauch aus dem dritten Obergeschoss eines Geschäftshauses in der Hechinger Straße hatten aufsteigen sehen.

Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf der Dachterrasse des noch in der Bauphase befindlichen Stockwerks etwa zwei Quadratmeter Dielenboden aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten waren, wodurch auch ein angrenzendes Fenster in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte kein Gebäudeschaden entstanden sein. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)