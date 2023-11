Brand in Hechinger Lagerhalle - mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN. Ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro sind beim Brand einer Lagerhalle eines holzverarbeitenden Betriebes am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr in der Sprißlerstraße entstanden. Mehrere Anwohner meldeten über Notruf dem Polizeipräsidium Reutlingen die in Vollbrand stehende Lagerhalle. Die Feuerwehren Hechingen, Balingen, Rangendingen und Haigerloch, die mit 120 Einsatzkräften und 29 Fahrzeugen vor Ort waren, konnten daraufhin ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern.

Die Lagerhalle und ein davor geparkter Lkw des Betriebes brannten jedoch völlig aus. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen vor Ort. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Bereich der Brandörtlichkeit musste für die Dauer der Löscharbeiten abgesperrt werden, die unter Umständen noch bis zum Morgen andauern können. Noch in der Nacht nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort auf. (pol)