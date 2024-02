Brand in Blockheizkraftwerk beim Ebinger Hallenbad: Techniker löscht Flammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALBSTADT. Zu einem Brand in einem Blockheizkraftwerk beim Ebinger Hallenbad sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochmorgen in die Grüngrabenstraße ausgerückt. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte sich gegen 8.45 Uhr möglicherweise infolge von Wartungsarbeiten aus der Anlage austretendes Öl an einem Abgasstrang entzündet. Das berichtet die Polizei. Ein 37-jähriger Techniker, der sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Anlage aufhielt, löschte mit der Unterstützung von zwei Mitarbeitern des Hallenbads im Alter von 50 und 64 Jahren die Flammen.

Die 50-Jährige musste in der Folge wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Männer begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (pol)