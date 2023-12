Bodelshausen: Autodiebe bauen Unfälle, bevor erbeuteter Wagen brennt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Nachdem am frühen Samstagmorgen im Bolgärtenweg zunächst ein Fahrzeug entwendet und nach zwei Verkehrsunfällen mutmaßlich in Brand gesetzt worden ist, hat das Polizeirevier Rottenburg die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07472/9801-0 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten der oder die Unbekannten in den frühen Morgenstunden zunächst einen geparkten Subaru Forester, mit welchem sie gegen 7 Uhr zwei in der Mössinger Straße geparkte Fahrzeuge streiften und Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursachten. Anschließend setzten sie ihre Fahrt unerkannt fort und kamen mit dem Fahrzeug im Bereich der Straße Lindenhof von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Dort brannte der Subaru vollständig aus. Durch die verständige Feuerwehr erfolgten Nachlöscharbeiten, bevor der Pkw, an welchem ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand, abgeschleppt wurde.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Rottenburg werden durch Spezialisten der Kriminaltechnik unterstützt, welche Spuren sicherten. Es wird zudem ein Zusammenhang zu mehreren in Brand gesetzten Müllsäcken geprüft, welche gegen 06.30 Uhr in der Steigstraße gemeldet und anschließend von der Feuerwehr gelöscht wurden. Der hierbei entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt. (pol)