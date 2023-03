Blutspur im Mehrfamilienhaus: Hechingerin alarmiert Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN. Große Sorgen um einen Nachbarn sind der Grund eines Notrufs einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Samstagmorgen gewesen. Gegen 2 Uhr bemerkte sie eine Blutspur, welche sich im Treppenhaus des Gebäudes in der Stutenhofstraße bis zur Tür eines Bewohners zog. Polizeibeamte vom Polizeirevier Hechingen wurde nach mehrfachem lauten Klopfen geöffnet.

Der 42-jährige Bewohner war an den Händen verletzt und es wurde Erste Hilfe geleistet. Er gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er von zwei Unbekannten im Treppenhaus mit einem Messer attackiert und mit Tritten malträtiert worden war, die Tat soll sich aber bereits am Abend, gegen 22.45 Uhr zugetragen haben. Für den Verletzten war keine weitere medizinische Versorgung notwendig. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen, die aus dem Umfeld des Geschädigten kommen dürften, aufgenommen. (pol)