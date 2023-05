Biker stürzt auf Stuhlsteige und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Schwer gestürzt ist ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer am Donnerstagmorgen auf der Stuhlsteige (L382). Der Jugendliche war gegen 6.20 Uhr mit seiner KTM auf der Landestraße von Sonnenbühl in Richtung Pfullingen unterwegs, als er in der ersten scharfen Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte.

Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Stuhlsteige für etwa eine Stunde gesperrt werden. (pol)