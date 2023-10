Beziehungstat in Kirchheim unter Teck: 34-Jähriger in Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHHEIM UNTER TECK. Ein 34-Jähriger ist südöstlich von Stuttgart bei einem Streit auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Ein 45-Jähriger sei am Sonntag als Verdächtiger noch am Tatort in Kirchheim unter Teck festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Nach Angaben der Einsatzkräfte schwebe der verletzte 34-Jährige in Lebensgefahr, hieß es am Sonntagabend weiter. »Wir gehen derzeit von einer Beziehungstat aus«, sagte der Sprecher. Die weiteren Hintergründe der Tat sind noch unklar. (pol)