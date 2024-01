Betrunkener springt in Reutlingen vor Auto und randaliert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagabend durch eine aggressive und betrunkene Person in der Föhrstraße in Reutlingen gekommen. Gegen 21.25 Uhr war ein 38-Jähriger laut Polizei mit einer Personengruppe an der Örtlichkeit fußläufig unterwegs.

Der stark alkoholisierte Mann wurde aus unbekannten Gründen zunehmend aggressiver und sprang ohne ersichtlichen Grund auf einmal auf die Fahrbahn. Ein in diesem Moment vorbeifahrender Toyota einer 20-Jährigen konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem 38-Jährigen.

Zwei folgende Pkws konnten einen Aufprall durch Ausweichen und Abbremsen verhindern. Der Mann schlug indessen auf die Motorhaube des Toyotas, wobei ein Schaden in nicht benannter Höhe entstand. Im weiteren Verlauf musste der Mann durch die Personengruppe bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Aggressor wurde bei dem Unfall nicht verletzt, wurde aber zur Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. (pol)