Betrunkener fährt bei Starzach gegen Baum und türmt

STARZACH. Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Rottenburg seit Sonntagmorgen gegen einen BMW-Fahrer. Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 6.15 Uhr betrunken einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt zu haben. Eine Zeugin hatte den mit einem Baum kollidierten und erheblich beschädigt zurückgelassenen Wagen vor Bierlingen bemerkt und die Polizei verständigt. Der mutmaßliche Fahrer konnte im Zuge der Ermittlungen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Aufgrund der bei ihm festgestellten Alkoholisierung musste der augenscheinlich leicht verletzte Mann in der Folge eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein aushändigen. (pol)