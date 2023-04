Betrunkener Autofahrer überschlägt sich bei Rottenburg und wird schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Am Samstag vermutlich in der Zeit nach 04.15 Uhr ist es auf der L391 zwischen Hirrlingen und Weiler zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der 34-jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi Space Star in Richtung Weiler und wollte nach rechts auf die L389 in Richtung Hemmendorf abbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung überfuhr er zunächst eine Verkehrsinsel, überschlug sich und blieb etwa 20 Meter neben und 10 Meter unterhalb der Fahrbahn auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der 34-Jährige, welcher allein im Fahrzeug war, wurde schwer verletzt und konnte sich nicht eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Erst etwa 20 Minuten nach dem Unfall wurde der Pkw durch einen vorbeifahrenden Zeugen entdeckt, welcher dann die Rettungskräfte verständigte. Der schwer verletzte Fahrer wurde durch die Feuerwehren Rottenburg, Hemmendorf und Hirrlingen, welche mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort waren, aus dem Fahrzeug befreit und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Eine erste Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Am Mitsubishi entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird auf 4.500 Euro geschätzt. (pol)