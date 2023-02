Betrunkener 16-Jähriger schläft im Gleisbereich: Notbremsung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil ein betrunkener 16-Jähriger im Kiesbett unmittelbar neben den Gleisen zwischen Waiblingen und Neustadt-Hohenacker geschlafen hat, musste der Lokführer einer S-Bahn eine Schnellbremsung einlegen. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wurde der mit mehr als 1,0 Promille alkoholisierte Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht, da er sich vermutlich an der Böschung oder im Gleisbett leichte Verletzungen zugezogen hatte. Eine Kollision konnte der Lokführer den Polizeiangaben zufolge aber am Samstagmorgen durch die Notbremsung verhindern.

Die Beamten wiesen darauf hin, dass Züge selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung erst nach mehreren Hundert Metern zum Halt kommen. So betrage der Bremsweg eines Zuges bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde bis zu 1000 Meter. (dpa)