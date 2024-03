Betrunkene randaliert in Rottenburg und greift Polizisten an

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Mehreren Strafanzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung, sieht eine 23-Jährige entgegen, teilte die Polizei mit. Aufgefallen war die betrunkene Frau in der Rottenburger Winghoferstraße, da sie sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Betrunkene zunehmend aggressiver und beleidigte die Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Weiterhin trat sie gezielt in Richtung eines Polizeibeamten wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die stark alkoholisierte Fußgängerin wurde daraufhin durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (pol)