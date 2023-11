Betrunken in Polizeisperre in Tübingen gerast: LKW-Fahrer in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der 38-Jährige, der am Montagabend auf der L 1208 bei Tübingen einen Streifenwagen gerammt und hohen Schaden angerichtet hat, befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Das berichtet die Polizei.

Wie bereits berichtet, war der mutmaßlich erheblich betrunkene Mann mit einem Kastenwagen auf der Landstraße von Bebenhausen herkommend in Richtung Tübingen unterwegs. Um ihn zu stoppen hatte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tübingen etwa 800 Meter vor Lustnau eine Straßensperre mit ihrem Dienstwagen und einem Nagelgurt errichtet. Ohne abzubremsen fuhr der LKW-Lenker mit seinem 3,5-Tonner gegen die Mercedes-Benz E-Klasse, sodass an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Da die Polizeibeamten ihr Fahrzeug verlassen hatten, blieben sie unverletzt. Der leicht verletzte Fahrer des Kastenwagens wurde vorläufig festgenommen und musste nach einer Blutentnahme seinen Führerschein abgeben.

Kein fester Wohnsitz in Deutschland

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der 38-jährige Serbe, der über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, am Dienstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. Gegen ihn wird unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (pol)