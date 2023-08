Beim Fahrstreifenwechsel in Nürtingen nicht aufgepasst und Kollision verursacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Donnerstagmorgen auf der Neckarstraße/B313 zwischen der Kreuzung Wörthbrücke und der Kreuzung zur Stadtbrücke ereignet hat. Ein 64-Jähriger war gegen 7.45 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Neckarstraße von Neckarhausen kommend unterwegs. Nach der Kreuzung zur Wörthbrücke wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden VW Passat einer 62-Jährigen. Bei der nachfolgenden Kollision touchierte der Lkw den VW so, dass sich dieser zunächst vor der Sattelzugmaschine eingedreht und nachfolgend über die Mittelbebauung auf die Gegenfahrbahn abgewiesen wurde. Dort kam es zur Kollision mit einem Audi A4, dessen 51 Jahre alter Fahrer keinerlei Möglichkeiten mehr hatte, um auszuweichen. Die VW-Fahrerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, verletzt wurde aber zum Glück niemand. Der Passat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 16.000 Euro geschätzt. (pol)