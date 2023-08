Bei Arbeiten im Mähdrescher: Weizenfeld gerät in Neustetten in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUSTETTEN. Zum Brand eines Weizenfeldes im Bereich der Albstraße in Remmingsheim-Neustetten sind die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag gegen 17.50 Uhr ausgerückt. Das teilte die Polizei mit. Das Feuer war während Arbeiten mit einem Mähdrescher ausgebrochen und hatte sich anschließend auf eine Fläche von circa 80 x 25 Meter ausgebreitet. Es konnte durch die Feuerwehr, welche mit acht Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften vor Ort war, schließlich gelöscht werden. Auch die Erntemaschine selbst musste durch die Kräfte vor Ort abgelöscht werden. Der Schaden am Weizenfeld und am Fahrzeug kann derzeit noch nicht beziffert werden. (pol)