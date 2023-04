Balinger nach mutmaßlichem Mordversuch des Sohnes lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BALINGEN. Die Staatsanwaltschaft Hechingen und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes gegen einen 37-jährigen Mann. In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 02.25 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in einem Balinger Wohngebiet zu einem lautstarken, innerfamiliären Streit, was die Nachbarn dazu veranlasste, die Polizei zu rufen. Vor Ort konnte die Polizei einen durch mehrere Stichwunden schwerverletzten 69-jährigen Mann im Treppenhaus antreffen, sagt die Polizei.

Dieser wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Zwischenzeitlich befindet er sich außer Lebensgefahr. Nach Angaben der 63-jährigen Frau des Verletzten soll der 37-jährige gemeinsame Sohn auf den Vater eingestochen haben und anschließend zu Fuß geflüchtet sein. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der deutlich alkoholisierte Sohn im Stadtgebiet Balingen vorläufig festgenommen werden. Der 37-Jährige deutsche Staatsangehörige, der aktuell keinen festen Wohnsitz hat, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und den genauen Umständen der Tat übernommen. (pol)