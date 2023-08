Badeunfall: Kind muss in Rottenburger Freibad wiederbelebt werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Zu einem Badeunfall mussten die Rettungskräfte am Montagabend ins Rottenburger Freibad ausrücken. Gegen 18.50 Uhr wurden laut Polizei der Rettungsdienst und die Polizei verständigt, nachdem der Bademeister ein Kind aus dem Schwimmbecken retten und wiederbeleben konnte. Der Bademeister hatte den drei Jahre alten Jungen bewusstlos im Wasser entdeckt, sofort an Land geholt und mit der Reanimation begonnen. Im Anschluss wurde das Kind vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik eingeliefert. Der Junge war mit seinem Onkel und weiteren Kindern im Freibad. Gegen den 23-jährigen Onkel wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung durch Vernachlässigung seiner Aufsichtspflicht eingeleitet. (pol)