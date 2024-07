Autos aufgebrochen: Polizei nimmt zwei Männer in Mössingen fest

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Zwei 22 und 25 Jahre alte Männer sind am Sonntagmorgen in Mössingen noch im Zuge erster Fahndungsmaßnahmen von der Polizei vorläufig festgenommen worden, nachdem sie sich kurz zuvor offenbar an mehreren geparkten Pkw zu schaffen gemacht hatten. Die Tatverdächtigen befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Nach aktuellem Kenntnisstand sollen die beiden Männer am frühen Sonntagmorgen in der Justinus-Kerner-Straße, der Hölderlinstraße sowie der Dreifürstensteinstraße insgesamt drei Fahrzeuge angegangen und zwei davon durch das Zerstören einer Fensterscheibe aufgebrochen haben. Aus den Pkw, von denen einer wohl unverschlossen war, soll das Duo unter anderem Bargeld und eine hochwertige Sonnenbrille entwendet haben.

Frau beobachtet Männer und alarmiert Polizei

Eine Zeugin, die kurz vor 6 Uhr auf die Tat in der Justinus-Kerner-Straße aufmerksam geworden war und dabei zwei zunächst unbekannte Männer beobachtet hatte, wählte in der Folge den Notruf. Im Zuge der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die beiden 22 und 25 Jahre alten Tatverdächtigen noch in Tatortnähe von einer Besatzung der Verkehrspolizei Tübingen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der folgenden Durchsuchung der Personen fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte Bargeld sowie Sonnenbrillen, die nach derzeitigem Ermittlungsstand aus den vorangegangenen drei Taten stammen dürften.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurden der 22-jährige Marokkaner sowie der 25-jährige algerische Staatsangehörige, die in Deutschland über keinen dauerhaften Wohnsitz verfügen, am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Beschuldigten wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen, ob die beiden Männer noch für weitere Straftaten in Betracht kommen, dauern an. (pol)