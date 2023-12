Auto kracht in Altingen gegen sich senkende Bahnschranken und fährt davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. Der Polizeiposten Ammerbuch sucht Zeugen eines äußerst riskanten Fahrmanövers am Donnerstagnachmittag in Altingen. Wie bislang bekannt ist, fuhr ein noch unbekannter Lenker eines weißen Fahrzeugs mit silbernen Dachträgern gegen 14.30 Uhr vom Industriegebiet Hagen herkommen in Richtung Böblinger Straße, berichtet die Polizei. Obwohl die Lichtzeichenanlage am dortigen Bahnübergang bereits in Betrieb war und ein anderes Fahrzeug angehalten hatte, scherte der unbekannte Lenker nach links aus, überholte das wartende Auto und schlängelte sich zwischen den sich senkenden Bahnschranken hindurch.

Hierbei kollidierte das Dach des Wagens mit der rechten Schranke, wodurch diese abbrach. Auch die linke Schranke wurde touchiert und ebenfalls beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt in Richtung Talstraße fort. Der Schaden an der Schrankenanlage, die in der Folge repariert wurde, dürfte sich auf schätzungsweise 1.000 Euro belaufen. Zu einer konkreten Gefährdung des Bahnverkehrs war es nicht gekommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise auf das weiße Fahrzeug, an dem Böblinger-Kennzeichen angebracht waren, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07073915900 zu melden. (pol)