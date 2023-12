Autofahrerin kommt in Reutlingen von der Fahrbahn ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben ist die 23 Jahre alte Fahrerin eines Mitsubishi bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag. Die Frau war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Outlander auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs, als sie auf dem Beschleunigungsstreifen zur B28 in Richtung Tübingen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte ihr Wagen mit einem Leitpfosten und einem Beleuchtungsmast. Der Mitsubishi, an dem Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden war, musste anschließend abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsmittel mit einer zweiköpfigen Besatzung vor Ort. (pol)