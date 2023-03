Autofahrer stirbt bei Unfall in der Nähe von Hechingen

Bei diesem Unfall in der Nähe von Hechingen ist der 65-jährige Fahrer des Autos ums Leben gekommen. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle gelandet.

HECHINGEN/REUTLINGEN. Ein Autofahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 32 zwischen Hechingen und Schlatt tödlich verunglückt. Der 65-Jährige fuhr mit seinem Mercedes gegen 10.50 Uhr von Hechingen in Richtung Schlatt. Im Bereich des dreispurig ausgebauten Teilstücks kam er mit dem Wagen aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume, worauf der Wagen auf die linke Seite kippte. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Trotz notärztlicher Versorgung starb er noch an der Unfallstelle. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 16.000 Euro. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Die B32 musste im Zuge der Unfallaufnahme bis etwa 13 Uhr voll gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere den Zeugen, der sich als erster um den Verunglückten kümmerte, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (pol)