Autofahrer baut bei Beuren betrunken Unfall: Seniorin schwer verletzt

BEUREN. Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw ist es am Freitagnachmittag auf der L1210 gekommen, teilte die Polizei mit. Kurz nach 16.00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Renault Master die Landesstraße von Owen kommend in Fahrtrichtung Beuren. In einer langgezogenen Linkskurve kam er derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem VW Golf einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 81-Jährigen. Durch den Unfall wurde die Golf-Fahrerin schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten beim leicht verletzten Unfallverursacher einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 2 Promille feststellen, woraufhin dieser neben einer Blutprobe im Krankenhaus auch seinen Führerschein abgeben musste.

Die beiden Fahrzeuge, an welchen ein Gesamtsachschaden von ca. 37.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war zusätzlich die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und Rettungskräften im Einsatz. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L 1210 für den Verkehr zeitweise komplett gesperrt werden. (pol)