Autofahrer übersieht in Eningen 12-Jährigen auf Pedelec

ENINGEN. Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag in der Reutlinger Straße in Eningen unter Achalm ereignet hat, wurde ein zwölfjähriges Kind leicht verletzt. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 57-Jähriger laut Polizei mit seinem BMW von dem Gelände eines dortigen Baumarktes.

Während des Abbiegevorgang auf die Reutlinger Straße übersah dieser einen Zwölfjährigen, der mit seinem Pedelec den dortigen Gehweg befuhr und kollidierte mit diesem. Durch den Sturz erlitt der Junge leichte Verletzungen. Zur weiteren Untersuchung wurde der Junge mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. In der Folge der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. (pol)