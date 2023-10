Auto weicht in Pfullingen Katze aus und kracht in geparktes Auto: 23.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Freitagabend gegen 20.45 Uhr in der Kaiserstraße in Pfullingen gekommen, berichtet die Polizei. Ein 52-jähriger Audi-Lenker befuhr die Kaiserstraße in Richtung Schulstraße als er laut eigener Aussage aufgrund einer Katze, welche die Fahrbahn überquerte, nach links auswich. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem rechtsseitig geparkten Mercedes Benz. Durch den Unfall wurden der Audi-Lenker und seine 26-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro, der Sachschaden an dem Mercedes beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 20.000 Euro. (pol)