Auto und Bus kollidieren in Rottenburg - Zwei Personen schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel.

ROTTENBURG. Zu einem schweren Verkehrsunfall sind die Rettungskräfte am Dienstagvormittag auf die K6945 bei Eckenweiler ausgerückt. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 31-Jährige kurz vor elf Uhr mit ihrem Skoda auf der Kreisstraße von Eckenweiler in Richtung Ergenzingen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet sie mit dem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Linienbus eines 46-Jährigen.

Die Skoda-Lenkerin musste in der Folge von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein im Wagen befindliches, einjähriges Kind, blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Auch der schwerverletzte Busfahrer, der sich allein in seinem Fahrzeug befunden hatte, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 70.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Reinigung der Fahrbahn wurde von der Straßenmeisterei eine Kehrmaschine eingesetzt. Gegen 14.40 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. (pol)