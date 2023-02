Auto prallt bei Erkenbrechtsweiler in Gegenverkehr - Zwei Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEUREN/ERKENBRECHTSWEILER. Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der K1262 zwischen Beuren und Erkenbrechtsweiler. Das teilte die Polizei mit. Ein 39-Jähriger befuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Ford- Focus die Beurener Steige bergabwärts in Richtung Beuren. In einer langgezogenen Rechtskurve kurz nach dem Ortsende von Erkenbrechtsweiler kam er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und geriet ins Schleudern. Anschließend prallte der Ford mit der rechten Seite gegen den entgegenkommenden VW-Golf eines 22-Jährigen, eher der Focus noch mit einer Leitplanke kollidierte.

Beide Fahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren zur Unfallstelle ausgerückt, die aufgrund auslaufender Betriebsmittel mit einem Spezialfahrzeug gereinigt wurde. Die Beurener Steige musste hierzu für rund drei Stunden voll gesperrt werden. (pol)