Auto kracht in Nürtingen gegen Ampel - Polizei muss Verkehr regeln

NÜRTINGEN. Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen an der Kreuzung B313/ Wendlinger Straße/Hochwiesenstraße entstanden ist, berichtet die Polizei. Gegen 06.20 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Skoda Fabia die Bundesstraße von Plochingen kommend in Richtung Nürtingen. An der Kreuzung zur Wendlinger Straße wollte er nach rechts auf diese einbiegen. Weil er jedoch seine Geschwindigkeit nicht angepasst und auf der regennassen Straße zu schnell unterwegs war, kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Ampelmast auf dem dortigen Fahrbahnteiler.

Die Ampel wurde dabei so schwer beschädigt, dass die komplette Lichtzeichenanlage an der Kreuzung ausfiel und der Verkehr bis etwa 10.40 Uhr von Polizeibeamten geregelt werden musste. Verletzt wurde niemand. Der Skoda musste nach dem Unfall von einem Abschleppdienst geborgen werden. (pol)