Auto kracht in Gebäude: Großeinsatz in Grosselfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GROSSELFINGEN. Bei einem Verkehrsunfall in der Bruderschaftsstraße ist am Montagnachmittag ein 47-jähriger Pkw-Lenker schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 13.45 Uhr mit seinem Audi auf der L 391 von Rangendingen kommend in Richtung Bisingen unterwegs. Etwa in der Ortsmitte fuhr er in einer leichten Rechtskurve aus unbekanntem Grund geradeaus, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer, einen Telefonverteilerkasten, eine Straßenlaterne und gegen ein Gebäude.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 47-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Sein Audi, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, wurde abgeschleppt.

Der Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf über 50.000 Euro geschätzt. Allein der Gebäudeschaden dürfte mit 30.000 zu Buche schlagen. Das THW war mit fünf Fahrzeugen und elf Einsatzkräften zur Überprüfung und Sicherung des Gebäudes vor Ort. Die Sperrung der Ortsdurchfahrt dauert bis zum Abschluss dieser Arbeiten noch an. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften der Abteilungen Grosselfingen und Bisingen im Einsatz. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)