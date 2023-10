Auto kracht in Dußlingen gegen Hauswand

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Aus bislang unbekannter Ursache ist ein 26-Jähriger mit seinem Opel Vectra am Samstagvormittag, um 10.45 Uhr in der Albstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Das berichtet die Polizei. Seine 25-jährige Beifahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An dem Wohngebäude entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro, der Schaden am Opel wird auf circa 4.000 Euro beziffert. (pol)