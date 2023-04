Auto kracht in Baisingen in geparkten Transporter - Fahrerin schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag in Baisingen gekommen, berichtet die Polizei. Eine 52-jährige Fahrzeuglenkerin eines Dacia Dokker befuhr gegen 13.30 Uhr die Kaiserstraße von Ergenzingen herkommend. Hierbei geriet sie zu weit nach rechts und krachte in einen am Straßenrand geparkten Ford Transit. Durch die Kollision kippte der Dacia auf die Seite.

An der Unfallörtlichkeit befanden sich neben der Polizei noch der Rettungsdienst sowie drei Fahrzeuge der Feuerwehr mit insgesamt 17 Einsatzkräften. Die 52-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 27.000 Euro. (pol)