Auto kracht auf der B28 in Ergenzingen in Leitplanke - vier Schwerverletzte

ROTTENBURG-ERGENZINGEN. Vier Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 44-Jähriger am Mittwochabend an der Einmündung zur B28 in Rottenburg-Ergenzingen verursacht hat. Das berichtet die Polizei. Der Mann war gegen 22 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Bundesstraße in Richtung Ergenzingen unterwegs. Auf Höhe der Auffahrt von der Mercedesstraße kommend, bog er trotz durchgezogener Linie verkehrswidrig über die Gegenfahrbahn nach links ab und fuhr entgegengesetzt der Fahrtrichtung in die Mercedesstraße ein. Weil er jedoch viel zu schnell war, verlor er die Kontrolle über seinen VW und knallte mit enormer Wucht in die Leitplanken.

Dabei erlitten der Fahrer und drei Mitfahrer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren schwere Verletzungen. Alle vier wurden nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer, 19 Jahre alter Mitfahrer wurde leicht verletzt. Er konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (pol)