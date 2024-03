Auto fährt in Balingen in Baustellengrube

Bitte aktivieren Sie Javascript

BALINGEN. Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag in Balingen in eine Baustellengrube gefahren. Das berichtet die Polizei. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte der Mann gegen 14.45 Uhr mit seinem Opel in der Obere Kirchstraße ausparken, als er wohl aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Opel streifte zunächst ein gegenüberstehendes Fahrzeug und durchbrach danach eine Baustellenabsperrung.

In der Folge kollidierte der Pkw mit einer Straßenlaterne, die dadurch abgeknickt wurde und gegen eine Bäckerei prallte. Mit den Hinterrädern in einem Baustellengraben hängend, kam der Opel vor der Bäckerei zum Stehen. Er musste später abgeschleppt werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. (pol)