Auto fährt Fußgängerin in Rottenburg an und fährt davon - Polizei sucht Zeugen

ROTTENBURG. Ein noch unbekannter Pkw-Lenker ist am Donnerstagabend in Rottenburg nach einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin ohne anzuhalten davongefahren. Das teilte die Polizei mit. Nach aktuellem Kenntnisstand war gegen 20.45 Uhr eine 20-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg der Gartenstraße in Richtung Siebenlindenstraße unterwegs und wollte die Fahrbahn auf Höhe der Mechthildstraße auf dem dortigen Fußgängerüberweg queren. Dabei wurde sie vom rechten Außenspiegel eines in Richtung Siebenlindenstraße fahrenden Autos erfasst. Der Außenspiegel des Wagens brach dabei offenbar ab.

Dennoch fuhr der unbekannte Lenker weiter. Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und informierte später die Polizei. Beim Wagen des Unfallverursachers soll es sich um einen roten VW Caddy mit Tübinger Kennzeichen handeln. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten Fahrzeug bzw. dem Pkw-Lenker machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0747298010 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (pol)