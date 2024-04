Auto dreht sich in Rottenburg aufs Dach und rutscht in Gegenverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Eine 39-Jährige hat am Freitagnachmittag auf der Tübinger Straße unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war kurz nach 13 Uhr mit Ihrem Mercedes auf der L 385 von Weiler kommend Richtung Rottenburg unterwegs. An der Einmündung zur Tübinger Straße bog sie nach links in Richtung Stadtmitte Rottenburg auf die L 370 ab und geriet hier nach rechts in den Grünstreifen. Hierbei prallte das Fahrzeug gegen eine Warnbake und wurde vom Mauerwerk der Bahnunterführung zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Der Mercedes drehte sich auf das Dach und rutschte im weiteren Verlauf auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Opel einer 28-Jährigen zusammenprallte. Beide Damen wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei der 39-jährigen Mercedesfahrerin ein vorläufiger Alkoholwert von mehr als 2 Promille gemessen, weshalb Blut entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Die Tübinger Straße war zur Unfallaufnahme für eine Stunde gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. (pol)