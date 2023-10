Dieses Auto stand in Rottenburg-Dettingen in Flammen. Die Ursache ist noch unklar.

ROTTENBURG. Ein Auto ist im Stadtteil Dettingen am Freitagmittag aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Zeugen meldeten gegen 13.45 Uhr, dass an dem geparkten Ford Rauch aufstieg und anschließend der Fahrgastraum vorne in Flammen stand.

Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften schnell vor Ort war, löschte das Fahrzeug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am älteren Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. (pol)