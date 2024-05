Aussprache wird zu Streit: Massenschlägerei am Pfullinger Lindenplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sind die Einsatzkräfte am Dienstagabend zum Pfullinger Lindenplatz ausgerückt. Das teilte die Polizei mit. Gegen 21.10 Uhr wurde den Beamten dort eine Schlägerei mit etwa 20 bis 30 Beteiligten gemeldet, die Messer und Schlagstöcke mit sich führen sollen. Bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen war ein Großteil der Personen bereits geflüchtet. Wie sich vor Ort herausstellte, sollte es infolge bereits seit längerem andauernden Streitigkeiten unter Jugendlichen dort am Abend zu einer Aussprache kommen.

Diese mündete jedoch in einer Auseinandersetzung, bei der einer der Beteiligten auch eine Softairwaffe mitgeführt haben soll. Diese konnte - wie auch die gemeldeten Messer und Schlagstöcke - nicht aufgefunden werden. Im Zuge der anschließend eingeleiteten Fahndung kontrollierten die Beamten mehrere Personen.

Ob und gegebenenfalls in welcher Art und Weise diese an der Auseinandersetzung beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Pfullingen. Erkenntnisse über in diesem Zusammenhang eventuell verletzte Personen liegen nicht vor. (pol)