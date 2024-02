Auffahrunfall wegen Krankenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten ist es am Freitagabend im Kreuzungsbereich Reutlinger Straße/Nordring gekommen. Gegen 19.10 Uhr befuhr ein Rettungswagen unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn die Reutlinger Straße von Nehren kommend in Richtung Gomaringen. An der Kreuzung zum Nordring verlangsamte er seine Fahrt, um in der Folge nach links abzubiegen. Dies bemerkte der 26 Jahre alte Lenker eines Opels und hielt an, nachdem er zuvor bei Grünlicht vom Nordring in die Reutlinger Straße einfahren wollte.

Der 60-jährige Fahrer eines Mitsubishi erkannte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm bremsenden Opel auf. Mit leichten Verletzungen wurde der 60-Jährige anschließend vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des zunächst unklaren Unfallausmaßes war zudem die Feuerwehr an die Einsatzstelle ausgerückt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 6.000 Euro. Der Mitsubishi des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der am Unfall beteiligte Rettungswagen konnte wenig später seine Einsatzfahrt mit einem Patienten in eine Klinik fortsetzen. (pol)