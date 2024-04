Auffahrunfall auf Tübinger B 27 mit einem Leichtverletzten

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Freitag ist es in Tübingen um 16.55 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart gekommen. Ein 67-jähriger Fahrzeuglenker musste mit seinem Fiat Doblo auf Höhe der Schweickhardtstraße verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihm fahrende 34-jährige Lenker eines Renault Master bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Der 67-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, welche vor Ort nicht behandelt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. (pol)