Auf dem Weg zum Einsatz: Feuerwehrauto stößt in Tübingen mit Radlerin zusammen

TÜBINGEN. Angebranntes Essen hat am Mittwochabend zum Einsatz der Rettungskräfte im Philosophenweg in Tübingen geführt. Eine Bewohnerin hatte gegen 19.50 Uhr einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen, worauf es zu einer starken Rauchentwicklung kam, berichtet die Polizei. Zeugen sahen den Rauch aus dem Küchenfenster aufsteigen und verständigten die Feuerwehr. Glücklicherweise war es zu keinem Brand gekommen. Die Bewohnerin wurde vorsorglich zur Untersuchung und medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Auf der Anfahrt zum Einsatzort war es wenige Minuten später zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Fahrzeug der Feuerwehr gekommen. Die 58-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec die Nauklerstraße. Beim Erkennen des entgegenkommenden und mit Sondersignalen fahrenden Einsatzfahrzeugs bremste die Frau stark ab, stürzte von ihrem Rad und stieß mit dem Feuerwehrfahrzeug zusammen. Sie hatte in diesem Moment ein am Fahrbahnrand parkendes Auto passiert und bemerkt, dass der Platz nicht ausreichte. Die Radlerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 2.000 Euro. (pol)