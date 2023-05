Auf 18-Jährigen in Balingen eingestochen - Einsatz des Rettungshubschraubers

Bitte aktivieren Sie Javascript

BALINGEN. Nach einer Auseinandersetzung am Dienstagabend in Balingen ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeirevier Balingen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen einen 21-Jährigen. Diesem wird zur Last gelegt, einen 18-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 20.30 Uhr in einer Wohnung in der Dammstraße zwischen dem Bewohner und einem 21-jährigen Bekannten zunächst zu einem verbalen Streit. Daraus entwickelte sich wohl eine körperliche Auseinandersetzung, weshalb ein ebenfalls in der Wohnung anwesender 18-Jähriger offenbar schlichtend eingreifen wollte. Im weiteren Verlauf soll der 21-Jährige den 18-Jährigen mit einem Messer erheblich, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt haben. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt.

Der unter anderem wegen Gewaltdelikten bereits polizeibekannte, 21-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen und sollte noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die polizeilichen Ermittlungen, unter anderem zu den Hintergründen des Streits, dauern an. (pol)