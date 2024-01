Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste ein Arbeiter nach einem Unfall am Dienstagmorgen auf einer Baustelle in der Gellertstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 23-Jährige war gegen 7.35 Uhr mit dem Abladen von Material beschäftigt, als aus noch ungeklärter Ursache ein nebenan stehender, mehr als 30 Kilogramm schwerer Stahlsprieß umstürzte und den Mann am Kopf traf. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)